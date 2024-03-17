ВЦИОМ: по результатам экзитпола Путин набирает 87% голосов на выборах

ВЦИОМ сообщил результаты опроса людей на выходе с избирательных участков, согласно которым действующий российский президент Владимир Путин набирает 87% голосов.

Следующим по популярности кандидатом стал выдвиженец от КПРФ Николай Харитонов (4,6%), затем следуют Владислав Даванков из «Новых людей» (4,2%) и Леонид Слуцкий из ЛДПР (3%). Есть также недействительные бюллетени, их количество составляет 1,2% от общего числа.

Ранее сообщалось, что зарубежные наблюдатели не увидели нарушений на выборах в Крыму. Они отметили, что голосования в регионе прошли открыто и демократично.

На данный момент выборы президента РФ завершились. В самом западном регионе страны - Калининграде - закрылись 563 постоянных и 6 временных участков для голосования. Явка по всей России составила 73,33%.