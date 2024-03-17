МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Видео Радио
НовостиВидеоТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

ВЦИОМ: по результатам экзитпола Путин набирает 87% голосов на выборах

ВЦИОМ сообщил данные экзитпола, согласно которым Путин набирает 87% голосов, а следующий за ним Харитонов - 4,6%.
Анастасия Бобылева 2024-03-17 21:26:01
© Фото: Maksim Konstantinov Global Look Press

ВЦИОМ сообщил результаты опроса людей на выходе с избирательных участков, согласно которым действующий российский президент Владимир Путин набирает 87% голосов.

Следующим по популярности кандидатом стал выдвиженец от КПРФ Николай Харитонов (4,6%), затем следуют Владислав Даванков из «Новых людей» (4,2%) и Леонид Слуцкий из ЛДПР (3%). Есть также недействительные бюллетени, их количество составляет 1,2% от общего числа.

Ранее сообщалось, что зарубежные наблюдатели не увидели нарушений на выборах в Крыму. Они отметили, что голосования в регионе прошли открыто и демократично.

На данный момент выборы президента РФ завершились. В самом западном регионе страны - Калининграде - закрылись 563 постоянных и 6 временных участков для голосования. Явка по всей России составила 73,33%.

#в стране и мире #Выборы #Владимир Путин #опрос #ВЦИОМ #экзит-пол
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
«Кронштадт». Самая тихая из подлодок
2
КРЭТ. Часть 2
3
КРЭТ. Часть 1
4
Военная автотехника. Испытания Оймяконом
5
Спецназ Кубы
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 