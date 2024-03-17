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Зарубежные наблюдатели не зафиксировали нарушения на выборах в Крыму

По их мнению, голосования в регионе прошли открыто и демократично.
Глеб Владовский 2024-03-17 20:30:01
© Фото: Макс Ветров РИА Новости

Зарубежные наблюдатели не обнаружили каких-либо нарушений на проходивших в Крыму выборов президента РФ. Таким мнением поделился с РИА Новости наблюдатель из Ганы Ахмед Бенинг.

По его словам, они посетили свыше 18 избирательных участков за три дня - везде было видно, что люди массово приходили и голосовали.

«Все было очень хорошо организовано, никаких нарушений не было. Выборы прошли демократично и открыто. Особенно нас поразила огромная явка на избирательных участках и тот энтузиазм, с которым люди шли. Это говорит о высоком уровне демократии», - рассказал генеральный секретарь Панафриканского союза молодежи.

Основное голосование проходило с  15 по 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

#в стране и мире #Крым #выборы-2024 #президентские выборы в рф
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