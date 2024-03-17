Зарубежные наблюдатели не зафиксировали нарушения на выборах в Крыму

Зарубежные наблюдатели не обнаружили каких-либо нарушений на проходивших в Крыму выборов президента РФ. Таким мнением поделился с РИА Новости наблюдатель из Ганы Ахмед Бенинг.

По его словам, они посетили свыше 18 избирательных участков за три дня - везде было видно, что люди массово приходили и голосовали.

«Все было очень хорошо организовано, никаких нарушений не было. Выборы прошли демократично и открыто. Особенно нас поразила огромная явка на избирательных участках и тот энтузиазм, с которым люди шли. Это говорит о высоком уровне демократии», - рассказал генеральный секретарь Панафриканского союза молодежи.

Основное голосование проходило с 15 по 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.