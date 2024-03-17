Мосгоризбирком отметил безупречность прошедших выборов президента РФ

В Мосгоризбиркоме отметили отсутствие серьезных нарушений во время проведения выборов президента РФ. Об этом сообщила председатель комиссии Ольга Кириллова.

«Все три дня прошли без серьезных замечаний, которые могли бы повлиять на итоговые результаты голосования», - цитирует ее РИА Новости.

Ранее ЦИК РФ сообщил, что явка избирателей в этот раз превысила 70%, побив рекорд прошлых выборов. В 2018 года голосовать пришли 67,54% избирателей, а в 2012 - 65,34%.

И даже попытки злоумышленников испортить бюллетени в урнах посредством поджога или заливания в них жидкостей не повлияли на ситуацию. По словам главы ЦИК Эллы Памфиловой, это только вызвало волну возмущения у россиян и повысило популярность выборов.