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Памфилова заявила, что попытки испортить бюллетени послужили рекламой выборов

По словам главы ЦИК, из-за таких инцидентов граждане РФ стали голосовать с еще большим желанием.
Анастасия Бобылева 2024-03-17 19:29:01
© Фото: Maksim Konstantinov, Global Look Press

Глава ЦИК Элла Памфилова сообщила о реакции россиян на попытки испортить бюллетени для голосования на выборах президента РФ. По ее словам, эти действия вызвали волну возмущения, и благодаря этому люди стали голосовать с еще большим желанием.

«Эти случаи - жалкие потуги "зеленщиков" Зеленского, жалкие, смешные, противные. Они настолько вызвали бурю возмущения у людей, что, наоборот, мы завалены звонками, когда люди не думали пойти голосовать, но сейчас все отложили и идут голосовать. То есть они поспособствовали буре этого гражданского самосознания», - цитирует ее РИА Новости.

Она отметила, что, желая одного, злоумышленники добились обратного эффекта.

Ранее Памфилова назвала подонками нарушителей, которые заливаю жидкость в урны для голосования или поджигают их. Она подчеркнула, что такие действия описаны в статье 141 Уголовного кодекса. По ее словам, испорчено 214 бюллетеней.

#в стране и мире #Выборы #голосование #Элла Памфилова #ЦИК
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