Памфилова назвала подонками тех, кто портит урны для бюллетеней

Председатель ЦИК Элла Памфилова прокомментировала новость о порче бюллетеней краской в Москве. Она сообщила на брифинге в информационном центре ЦИК, что считает нарушителей, заливших жидкостью урну для голосования, подонками.

«Это подонки. За деньги из-за рубежа используют других подонков», - заявила она.

Памфилова сообщила, что все виновники произошедшего задержаны и будут задержаны другие желающие испортить бюллетени. Она напомнила «подонкам», которые готовы уничтожить голоса других людей, что их действия описаны в 141 статье Уголовного кодекса. За воспрепятствование выполнению избирательных прав граждан и создание препятствий в работе комиссий предусмотрено до пяти лет, уточнила она.

По ее словам, членов избирательной комиссии уже предупредили, чтобы они усилили охрану урн для голосования. Ранее об этом сообщил зампред Центризбиркома РФ Николай Булаев. Он призвал принять меры после того, как злоумышленники залили урны чернилами.