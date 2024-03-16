Памфилова назвала число испорченных нарушителями бюллетеней на выборах

Председатель ЦИК Элла Памфилова назвала точное число бюллетеней, испорченных злоумышленниками во время выборов президента РФ. По ее словам, было испорчено 214 бюллетеней.

Восемь раз, отметила Памфилова, на участках для голосования пытались совершить поджог. В общей сложности попытки поджечь или залить жидкостью урны были в 20 субъектах РФ на 29 участках.

Глава ЦИК подчеркнула, что скорее всего нарушители действовали по указаниям с Украины и из некоторых европейских стран. Она отметила, что считает недалекими людей, которые выполняли эти поручения.

«Все вы видите, что это абсолютно глупая попытка, поскольку ни у одного из этих - никаких политических лозунгов. Это просто неумные жертвы в основном, недалекие люди, которых использовали втемную», - подчеркнула она.

Ранее Памфилова назвала подонками людей, которые портят урны для бюллетеней на выборах. Так она прокомментировала новость о том, как в Москве злоумышленники залили одну из урн краской.