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Памфилова назвала число испорченных нарушителями бюллетеней на выборах

По ее словам, порчей бюллетеней занимались «недалекие люди», которых использовали.
Анастасия Бобылева 2024-03-16 18:50:01
© Фото: ТРК «ЗВЕЗДА»

Председатель ЦИК Элла Памфилова назвала точное число бюллетеней, испорченных злоумышленниками во время выборов президента РФ. По ее словам, было испорчено 214 бюллетеней.

Восемь раз, отметила Памфилова, на участках для голосования пытались совершить поджог. В общей сложности попытки поджечь или залить жидкостью урны были в 20 субъектах РФ на 29 участках.

Глава ЦИК подчеркнула, что скорее всего нарушители действовали по указаниям с Украины и из некоторых европейских стран. Она отметила, что считает недалекими людей, которые выполняли эти поручения.

«Все вы видите, что это абсолютно глупая попытка, поскольку ни у одного из этих - никаких политических лозунгов. Это просто неумные жертвы в основном, недалекие люди, которых использовали втемную», - подчеркнула она.

Ранее Памфилова назвала подонками людей, которые портят урны для бюллетеней на выборах. Так она прокомментировала новость о том, как в Москве злоумышленники залили одну из урн краской.

#в стране и мире #Выборы #голосование #Элла Памфилова #бюллетени
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