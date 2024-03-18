Бойцы ВС РФ объяснили, как опыт спецоперации помогает развить навыки управленца

Новая программа «Время героев» должна стать своеобразным социальным лифтом для наших военнослужащих - тех, кто по окончании военной службы захочет построить карьеру на гражданке. По словам президента РФ Владимира Путина, наши бойцы уже доказали свою преданность стране и народу и именно они должны стать новой элитой России.

С начала марта от бойцов уже поступило более 30 тысяч заявок на обучение, и эта цифра будет только увеличиваться. Нашим военным есть что сказать и сделать, и они готовы послужить Родине в мирной жизни.

Участник спецоперации сержант Александр Мамсуров встречает журналистов у себя дома в Москве. Редкие минуты отдыха. Вместо камуфляжной формы - обычная футболка. Он приехал из зоны СВО в отпуск.

«Во время контрнаступления очень серьезный кулак сосредоточили под Работино, и наши ребята с другими воинскими соединениями отбивали атаку, несколько суток без передыха ребята работали», - вспоминает боец.

О своем опыте на спецоперации он пишет эссе на сайте Время героев. Александр принимает участие в кадровой образовательной программе для участников СВО. Четыре страницы откровений, он рассказывает, почему для него это так важно - найти свое призвание в мирной жизни и после возвращения сменить военную форму на костюм. Программа дает возможность ветеранам и вернувшимся бойцам СВО построить успешную карьеру в управленческой сфере.

С точки зрения управленца любой человек на фронте, можно сказать, круглосуточно работает кризис-менеджером: стресс, цейтнот, опасность и риск - в общем, комбо всех возможных негативных факторов. Цена ошибки - смерть. У любого ветерана боевых действий стрессоустойчивость прокачана сильнее, чем у кого-либо. И сами бойцы это прекрасно понимают.

«На самом деле, в принципе любой военный специалист по своему складу ума обладает ярко выраженной систематичностью, то есть любая деятельность от управления подразделением, например, ремонт чего-то - это можно проецировать и на управление городом», - объясняет заместитель командира батальона по вооружению с позывным Ротер.

Другой боец в зоне спецоперации поделился, почему лично он хочет поучаствовать в программе «Время героев».

«Хочу после окончания СВО, после победы, развиваться уже в мирной жизни. Навыки, которые я получил здесь, это управление людьми, потому что у меня есть мой экипаж, моя рота, где я иногда исполняю обязанности начальника роты», - рассказал командир танка с позывным Ядро.

Программа стартовала 1 марта. Заявки принимаются до 8 апреля. Схема простая - регистрируешься на сайте времягероев.рф, заполняешь анкету и пишешь эссе. Требования - высшее образования, отсутствие судимостей и опыт управления. Звание и должность значения не имеют.

Основная цель программы - подготовить компетентных руководителей для последующей работы в органах государственной и муниципальной власти, а также в госкомпаниях. перед участниками спецоперации откроются двери социальных лифтов, которые едут на самые высокие этажи российского государства.

Подробнее о программе «Время героев» и о том, чему будут учить будущих управленцев, смотрите в программе «Главное с Ольгой Беловой».