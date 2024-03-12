Путин: организаторы программы «Время героев» получили уже 30 тысяч заявок

Организаторы кадровой программы для бойцов спецоперации «Время героев» получили уже 30 тысяч заявок на участие, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с победителями конкурса управленцев «Лидеры России».

«С марта мы начали принимать заявки - уже 30 тысяч заявок поступило. Ясно, что должен и будет достаточно строгий отбор», - сказал он.

Глава Российского государства заверил, что отбор на участие в программе «Время героев» будут проводить на регулярной основе. Президент сказал собравшимся, что власти страны создадут для участников спецоперации возможности для получения высшего образования.

В ходе послания Федеральному собранию Путин рассказал о программе «Время героев», в которой могут участвовать бойцы СВО. Как считает президент, задействованные в спецоперации военные должны стать элитой российского общества и занимать ведущие позиции в образовании, бизнесе, госуправлении.