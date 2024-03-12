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Путин: организаторы программы «Время героев» получили уже 30 тысяч заявок

Президент отметил, что власти будут помогать участникам СВО, желающим получить высшее образование.
Андрей Аркадьев 2024-03-12 18:03:01
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Организаторы кадровой программы для бойцов спецоперации «Время героев» получили уже 30 тысяч заявок на участие, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с победителями конкурса управленцев «Лидеры России».

«С марта мы начали принимать заявки - уже 30 тысяч заявок поступило. Ясно, что должен и будет достаточно строгий отбор», - сказал он.

Глава Российского государства заверил, что отбор на участие в программе «Время героев» будут проводить на регулярной основе. Президент сказал собравшимся, что власти страны создадут для участников спецоперации возможности для получения высшего образования.

В ходе послания Федеральному собранию Путин рассказал о программе «Время героев», в которой могут участвовать бойцы СВО. Как считает президент, задействованные в спецоперации военные должны стать элитой российского общества и занимать ведущие позиции в образовании, бизнесе, госуправлении.

#в стране и мире #Путин #СВО #время героев
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