Германия, Франция и Польша договорились не развивать эскалацию конфликта на Украине

Германия, Франция и Польша договорились не провоцировать эскалацию конфликта на Украине. Об этом сообщил французский президент Эммануэль Макрон по итогам встречи в формате «Веймарского треугольника» с канцлером ФРГ Олафом Шольцем и премьер-министром Польши Дональдом Туском.

«Мы продолжим линию, которой придерживались с первого дня, - никогда не быть инициаторами какой-либо эскалации на Украине», - цитирует политика Елисейский дворец в соцсети X.

Ранее бундестаг проголосовал против поставки крылатых ракет Taurus на Украину, продолжив линию Олафа Шольца. Канцлер Германии четко обозначил свою позицию по этому вопросу - он заявил, что не станет отправлять Киеву оружие дальнего радиуса действия. Это черта, за которую Шольц, по его же словам, не хочет переступать.