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В Кремле сочли, что Макрон не против повысить вовлеченность Франции в конфликт на Украине

По мнению Макрона, Россия стала противником для Франции из-за втянутости страны в конфликт на Украине.
Никита Черненко 2024-03-15 13:00:01
© Фото: Yauhen Yerchak, Keystone Press Agency, Globallookpress

Франция косвенно принимает участие в конфликте на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ходе брифинга, комментируя последние заявления президента Франции Эммануэля Макрона.

Пресс-секретарь отметил, что Кремль постоянно следит за заявлениями официального Парижа, включая инициативу президента Франции послать войска НАТО на Украину. Представитель Кремля предположил, что Макрон «не против повысить степень вовлеченности» Франции в украинский конфликт.

«Мы постоянно читаем заявления господина Макрона. То, что Россия стала противником для Франции, это очевидно, так как Париж уже втянут в конфликт на Украине. Она косвенно принимает в нем участие», - сказал Песков.

Ранее Эммануэль Макрон в эфире телеканала France 2 заявил о готовности обсуждать мирные пути урегулирования конфликта на Украине, однако он счел, что сейчас никто не намерен «достичь мира». Он также подчеркнул, что официальный Париж готов сделать все, чтобы «не допустить победы России».

#Россия #в стране и мире #Франция #Украина #Эмманюэль Макрон #Дмитрий Песков #пресс-секретарь президента #Отправка войск на Украину
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