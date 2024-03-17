Минобороны показало кадры уничтожения Ми-8 ВС Украины, летевшего в Белгородскую область

В ходе отражения атаки украинских диверсантов на поселок Козинка в Белгородской области российские военнослужащие 17 марта уничтожили вертолет Ми-8 Воздушных сил Украины.
Вертолет был уничтожен в районе населенного пункта Лукашовка. Летательный аппарат поразили войска прикрытия государственной границы РФ с помощью ПЗРК «Верба».
Ранее Минобороны РФ опубликовало кадры боя с украинской ДРГ вблизи поселка Козинка в Белгородской области. Также в оборонном ведомстве сообщили об успешно отраженной атаке боевиков на территории Сумкой области.
Материал подготовили Алексей Курильченко и Николай Баранов
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