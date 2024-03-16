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МО РФ показало кадры отражения атаки диверсантов на поселок под Белгородом

На кадрах можно увидеть городской бой и уничтожение вражеских танков беспилотниками.
2024-03-16 13:42:01
© Фото: Минобороны РФ © Видео: Минобороны РФ

Министерство обороны России опубликовало кадры отражения попытки прорыва украинских диверсантов на территорию Белгородской области. Видео показывает бои у поселка Козинка.

На кадрах можно увидеть городской бой на территории поселка - в Минобороны сообщали, что боевики укрыли в одном из домов. Также показаны удары беспилотниками по украинским танкам.

Напомним, что 14 марта, Вооруженные силы России и пограничные органы Федеральной службы безопасности сорвали попытку прорыва украинских боевиков на территорию Белгородской области в районе приграничного населенного пункта Козинка. Общие потери противника превысили 50 военнослужащих. Позже Минобороны сообщило об уничтожении еще одной группы диверсантов, пытавшихся выполнить аналогичную задачу.

Материал подготовили Алексей Курильченко и Николай Баранов.

#армия #Минобороны РФ #белгородская область #Диверсанты
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