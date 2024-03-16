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Бойцы ВС РФ поразили цех сборки беспилотников ВСУ в Сумской области

Также уничтожены четыре пункта управления украинскими БПЛА.
2024-03-16 13:22:01
© Фото: Станислав Красильников, РИА Новости

Силами артиллерии и авиации ВС РФ уничтожен цех сборки беспилотных летательных аппаратов украинских боевиков в районе населенного пункта Конотоп Сумской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

Ракетные и артиллерийские войска, а также оперативно-тактическая авиация и беспилотники ВС РФ ударили по четырем пунктам управлениям украинскими БПЛА. Была также поражена военная техника и живая сида ВСУ в 149-ти районах.

Ранее Минобороны России сообщило о пресечении попытки проникновения украинской ДРГ на территорию Белгородской области. В ходе отражения атаки российские военнослужащие уничтожили до 30 боевиков, три танка, две боевые бронированные машины, а также РСЗО Vampire и «Град».

Материал подготовили Никита Черненко и Николай Баранов.

#Минобороны России #бпла #одесса #спецоперация #МО РФ #СВО #Цех сборки
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