Силами артиллерии и авиации ВС РФ уничтожен цех сборки беспилотных летательных аппаратов украинских боевиков в районе населенного пункта Конотоп Сумской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

Ракетные и артиллерийские войска, а также оперативно-тактическая авиация и беспилотники ВС РФ ударили по четырем пунктам управлениям украинскими БПЛА. Была также поражена военная техника и живая сида ВСУ в 149-ти районах.

Ранее Минобороны России сообщило о пресечении попытки проникновения украинской ДРГ на территорию Белгородской области. В ходе отражения атаки российские военнослужащие уничтожили до 30 боевиков, три танка, две боевые бронированные машины, а также РСЗО Vampire и «Град».

Материал подготовили Никита Черненко и Николай Баранов.