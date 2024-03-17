МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Видео Радио
НовостиВидеоТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Личный состав ВВО и Тихоокеанского флота проголосовал на выборах президента РФ

Военнослужащие ВВО и ТОФ завершили голосование, явка составила более 99%.
Анастасия Бобылева 2024-03-17 15:35:01
© Фото: Министерство обороны РФ, РИА Новости

Военнослужащие Восточного военного округа (ВВО) и Тихоокеанского флота (ТОФ) присоединились к участию в выборах президента России. В МО РФ сообщили, что личный состав завершил голосование.

В оборонном ведомстве отметили, что явка военнослужащих и гражданского персонала ВВО и ТОФ превысила 99%.

Ранее сообщалось, что глава Минобороны России Сергей Шойгу, а также начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов проголосовали на выборах. На опубликованных кадрах они опускают бюллетени в урну.

А вот российский президент Владимир Путин поучаствовал в выборах дистанционно. Он проголосовал онлайн прямо из своего кабинета.

#армия #ВВО #Выборы #голосование #Тихоокеанский флот #тоф
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
«Кронштадт». Самая тихая из подлодок
2
КРЭТ. Часть 2
3
КРЭТ. Часть 1
4
Военная автотехника. Испытания Оймяконом
5
Спецназ Кубы
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 