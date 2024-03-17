Личный состав ВВО и Тихоокеанского флота проголосовал на выборах президента РФ

Военнослужащие Восточного военного округа (ВВО) и Тихоокеанского флота (ТОФ) присоединились к участию в выборах президента России. В МО РФ сообщили, что личный состав завершил голосование.

В оборонном ведомстве отметили, что явка военнослужащих и гражданского персонала ВВО и ТОФ превысила 99%.

Ранее сообщалось, что глава Минобороны России Сергей Шойгу, а также начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов проголосовали на выборах. На опубликованных кадрах они опускают бюллетени в урну.

А вот российский президент Владимир Путин поучаствовал в выборах дистанционно. Он проголосовал онлайн прямо из своего кабинета.