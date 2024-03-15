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Путин проголосовал на президентских выборах в онлайн-формате

Российский лидер отдал свой голос прямо из своего рабочего кабинета.
Глеб Владовский 2024-03-15 19:15:01
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Видео: ТРК «Звезда»

Президент России Владимир Путин проголосовал на выборах главы государства, выбрав онлайн-формат.

На видео видно, как нынешний российский лидер отдал свой голос дистанционно, заполнив бюллетень на компьютере в своем рабочем кабинете.

«Спасибо, вы успешно проголосовали! » - высветилось на экране.

На протяжении нескольких лет Путин дистанционно принимает участие в голосовании. При этом на этих президентских выборах онлайн-голосование используется впервые.

Напомним, что на пост президента России, помимо Владимира Путина, претендуют еще три зарегистрированных кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов и Владислав Даванков.

#в стране и мире #Путин #онлайн-голосование #выборы-2024
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