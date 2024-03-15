Путин проголосовал на президентских выборах в онлайн-формате

Президент России Владимир Путин проголосовал на выборах главы государства, выбрав онлайн-формат.

На видео видно, как нынешний российский лидер отдал свой голос дистанционно, заполнив бюллетень на компьютере в своем рабочем кабинете.

«Спасибо, вы успешно проголосовали! » - высветилось на экране.

На протяжении нескольких лет Путин дистанционно принимает участие в голосовании. При этом на этих президентских выборах онлайн-голосование используется впервые.

Напомним, что на пост президента России, помимо Владимира Путина, претендуют еще три зарегистрированных кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов и Владислав Даванков.