Сергей Шойгу и Валерий Герасимов проголосовали на выборах президента России

Министр обороны России Сергей Шойгу и начальник Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации Валерий Герасимов проголосовали на выборах президента России. Об этом сообщили в Минобороны России.

В оборонном ведомстве сообщили, что Шойгу и Герасимов проголосовали вместе с военнослужащими Объединенной группировки войск на одном из избирательных участков в Южном военном округе.

Ранее в ВС РФ закончилось досрочное голосование на выборах президента России. Российские военнослужащие смогли проголосовать как в труднодоступных регионах ведения службы в России, так и в зонах выполнения задач в Сирии и Нагорном Карабахе.

Материал подготовили Никита Черненко и Николай Баранов.