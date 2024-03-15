МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Видео Радио
НовостиВидеоТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Сергей Шойгу и Валерий Герасимов проголосовали на выборах президента России

Министр обороны России и начальник Генштаба ВС РФ проголосовали на одном из участков в Южном военном округе.
2024-03-15 09:25:01
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Министр обороны России Сергей Шойгу и начальник Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации Валерий Герасимов проголосовали на выборах президента России. Об этом сообщили в Минобороны России.

В оборонном ведомстве сообщили, что Шойгу и Герасимов проголосовали вместе с военнослужащими Объединенной группировки войск на одном из избирательных участков в Южном военном округе.

Ранее в ВС РФ закончилось досрочное голосование на выборах президента России. Российские военнослужащие смогли проголосовать как в труднодоступных регионах ведения службы в России, так и в зонах выполнения задач в Сирии и Нагорном Карабахе.

Материал подготовили Никита Черненко и Николай Баранов.

#армия #Минобороны России #Сергей Шойгу #голосование #валерий герасимов #МО РФ #выборы-2024
Экспертное мнение и аналитика
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 