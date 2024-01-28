WP: Пентагон отменил учения с военными шести стран на фоне критики конгресса

Пентагон отказался от совместных учений с военными стран, которые либо участвуют в свержении демократических правительств, либо обвиняются в нарушениях прав человека. Так, совместные обучения внезапно отменились у военнослужащих «таких проблемных африканских стран» как, Буркина-Фасо, Эритреи, Эфиопии, Мали, Нигера и Судана, пишет Washington Post.

Еще в конце прошлого года обучение стояло в планах, но их изменение могло произойти на фоне критики Белого дома со стороны других демократов. Конгрессмены Бен Кардин и Элизабет Уоррен обратились к министру обороны Ллойду Остину, требуя гарантий того, что войска из стран, в которых произошел военный переворот, не будут участвовать в учениях под руководством США.

Пентагон оправдываясь, заявляет, что это иная форма военной помощи - эти учения в первую очередь приносят пользу участвующим в них американским военным подразделениям, помогая обеспечить «бесшовную» координацию в случае возникновения кризиса.

«В некоторых случаях более эффективно продолжать сотрудничество с определенными партнерами, чтобы партнер оставался осведомленным об идеалах, ценностях и проблемах США и поддерживал стандарты прав человека», - объяснила пресс-секретарь Пентагона Лиза Лоуренс.

По ее словам, обучения в таком формате не попадают под критерий «военная помощь», соответственно не нарушает законодательство США, а именно норму, который называется закон Лихи по имени бывшего сенатора Патрика Лихи.

Ранее глава Пентагона Ллойд Остин подтвердил, что представители США и Ирака в ближайшие дни начнут переговоры о «наиболее эффективном развитии» международной военной коалиции, которая присутствует в этой стране. Они должны обеспечить «переход к долгосрочному двустороннему партнерству в области безопасности» между странами.