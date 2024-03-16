До 300 боевиков «Кракена» ликвидированы ударом ОДАБ-1500 в зоне спецоперации

До 300 боевиков нацформирования «Кракен» уничтожили ВС РФ точным ударом авиационного боеприпаса в зоне спецоперации. Об этом во время инспекции Сергеем Шойгу Объединенной группировки войск министру обороны сообщил начальник штаба группировки Алексей Ким.

«В результате точного удара авиационным боеприпасом по пункту дислокации националистического формирования "Кракен" уничтожено до 300 боевиков», - говорится в сообщении Минобороны.

Шойгу показали кадры горящего поблизости склада ГСМ.



Как отметил Ким, за прошедшую неделю также нейтрализованы три американских комплекса Patriot, боевая машина РСЗО Vampire, более 10 артиллерийских систем иностранного производства и склады горюче-смазочных материалов и боеприпасов ВСУ.

Шойгу провел совещание в штабе Объединенной группировки войск и заслушал доклады командующих по текущей обстановке в зоне спецоперации. Министру обороны, в числе прочего, показали кадры уничтожения «Ланцетом» немецкой САУ Panzerhaubitze 2000.

Материал подготовили Анна Касаткина и Николай Баранов.