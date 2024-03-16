Шойгу показали кадры уничтожения «Ланцетом» немецкой САУ Panzerhaubitze 2000

Начальник штаба Объединенной группировки войск генерал-полковник Алексей Ким доложил министру обороны России Сергею Шойгу об уничтожении немецкой самоходной артиллерийской установки Panzerhaubitze 2000 с помощью барражирующего боеприпаса «Ланцет». Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Министр обороны ознакомился с кадрами уничтожения немецкой замоходки в зоне проведения спецоперации. В результате прямого попадания барражирующего боеприпаса по технике, в ней началось возгарание с последующей детонацией.

«Поражение немецкой Panzerhaubitze 2000 Южной группировкой войск. Нанесли поражение "Ланцетом", видим возгорание орудия», - доложил Ким.

Ранее Министру обороны России Сергею Шойгу показали кадры уничтожения пусковой установки ЗРК Patriot в зоне спецоперации. Как сообщил Алексей Ким, за последнюю неделю российские военнослужащие уничтожили три украинских комплекса ЗРК.

Материал подготовили Никита Черненко и Николай Баранов.