МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Видео Радио
НовостиВидеоТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Шойгу показали кадры уничтожения «Ланцетом» немецкой САУ Panzerhaubitze 2000

В результате попадания боеприпаса у немецкой самоходной гаубицы загорелся боекомплект.
2024-03-16 08:07:01
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Начальник штаба Объединенной группировки войск генерал-полковник Алексей Ким доложил министру обороны России Сергею Шойгу об уничтожении немецкой самоходной артиллерийской установки Panzerhaubitze 2000 с помощью барражирующего боеприпаса «Ланцет». Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Министр обороны ознакомился с кадрами уничтожения немецкой замоходки в зоне проведения спецоперации. В результате прямого попадания барражирующего боеприпаса по технике, в ней началось возгарание с последующей детонацией.

«Поражение немецкой Panzerhaubitze 2000 Южной группировкой войск. Нанесли поражение "Ланцетом", видим возгорание орудия», - доложил Ким.

Ранее Министру обороны России Сергею Шойгу показали кадры уничтожения пусковой установки ЗРК Patriot в зоне спецоперации. Как сообщил Алексей Ким, за последнюю неделю российские военнослужащие уничтожили три украинских комплекса ЗРК.

Материал подготовили Никита Черненко и Николай Баранов.

#Минобороны России #Сергей Шойгу #спецоперация #МО РФ #Panzerhaubitze 2000 #СВО #Объединенная группировка войск #барражирующий боеприпас
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
КРЭТ. Часть 2
2
КРЭТ. Часть 1
3
Военная автотехника. Испытания Оймяконом
4
Спецназ Кубы
5
Новая колесная артиллерия. Часть 2. «Флокс»
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 