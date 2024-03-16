Три комплекса ЗРК Patriot уничтожены в зоне СВО за последнюю неделю

Министру обороны Российской Федерации Сергею Шойгу показали кадры уничтожения пусковой установки ЗРК Patriot в зоне специальной военной операции. Это произошло во время совещания главы военного ведомства в штабе Объединенной группировки войск.

«За последнюю неделю это уже третий Patriot, который был найден и уничтожен», - сообщил начальник штаба Объединенной группировки войск генерал-полковник Алексей Ким.

Он также добавил, что в результате эффективной работы разведывательно-ударных систем только за последнюю неделю российские войска помимо ЗРК Patriot уничтожили боевую машину РСЗО Vampire, более 10-ти артиллерийских систем иностранного производства и склады горюче-смазочных материалов и боеприпасов.

Министр обороны России Сергей Шойгу провел совещание в штабе Объединенной группировки войск. Глава российского оборонного ведомства заслушал доклады командующих по текущей обстановке в зоне проведения спецоперации, характере действий противника и выполнению войсками задач на основных направлениях.

Материал подготовили Игнат Далакян и Николай Баранов.