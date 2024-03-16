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Восемь беспилотников и две ракеты ВСУ сбиты над Курской и Белгородской областями

Владимир Путин ранее отметил, что российская ПВО уничтожает до 95% воздушных целей.
Анна Касаткина 2024-03-16 07:12:01
© Фото: РИА Новости

Восемь беспилотников, снаряд РСЗО RM-70 Vampire и ракету ТРК «Точка-У» нейтрализовали российские средства ПВО минувшей ночью над территориями Курской и Белгородской областей. Об этом сообщили в Минобороны России.

«В течение прошедшей ночи пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки», - сказали в ведомстве.

Уточняется, что над Курской областью перехвачены и уничтожены пять БПЛА. Над Белгородской областью сбиты три беспилотника, один снаряд РСЗО Vampire и ракета ТРК «Точка-У».

Киевский режим на фоне выборов президента в РФ неоднократно предпринимал попытки атаковать регионы страны с помощью беспилотников и ракет. Российский лидер Владимир Путин накануне сообщили, что силы ПВО уничтожают до 95% воздушных целей. Кроме того, ВСУ хотели прорваться через границу - по данным Минобороны, за три дня таких попыток уничтожено около 500 боевиков и 18 танков.

#армия #Минобороны России #пво #беспилотник #ракета #бпла #Курская область #МО РФ #Точка-У #Белгородская облсть #РСЗО Vampire
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