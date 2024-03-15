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ВСУ при попытках прорыва на территорию России потеряли более 1,5 тысячи человек

Уничтожены 18 танков и 23 боевые бронированные машины, уточнили в МО РФ.
2024-03-15 11:37:01
© Фото: ТРК «Звезда»

Украинская сторона потеряла более 1,5 тысячи человек, пытаясь прорваться на российскую территорию в Курской и Белгородской областях 12-14 марта. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

По данным оборонного ведомства, безвозвратные потери украинской стороны за три дня составили около 500 человек. Помимо живой силы, противник понес потери в военной технике - уничтожены 18 танков и 23 боевые бронированные машины.

Также Минобороны раскрыло подробности вчерашней попытки украинских диверсантов прорваться в районе Козинки в Белгородской области. В километре от границы противник высадил десант на вертолетах Ми-8. Боевики зашли в несколько домов на окраине Козинки, однако их остановили российские военные и пограничники при попытке продвинуться вглубь.

Врага накрыли огнем артиллерии и авиации. Противник с потерями отступил, часть диверсантов попытались закрепиться в одном из домов, но их блокировали. Остатки отступили на территорию Украины, вышли на минное поле, где были уничтожены.

Одновременно огнем реактивной артиллерии ликвидировали группу, выдвигавшуюся для эвакуации раненых и убитых. Боевики потеряли свыше 50 человек. Сейчас контроль над селом полностью восстановлен, проведена зачистка.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #Минобороны России #ВСУ #МО РФ #Потери #козинка
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