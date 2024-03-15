Путин сообщил об отражении системами ПВО до 95% атак противника

Президент России Владимир Путин на Совбезе заявил, что до 95% ракет и снарядов противника, выпущенных по избирательным участкам, отражаются системами ПВО.

Глава государства подчеркнул, что удары, которые ВСУ наносят по населенным пунктам РФ с целью сорвать выборы, не останутся безнаказанными.

«Безнаказанными эти удары противника не остаются и не останутся», - сказал он.

Кроме того, Путин попросил на Совбезе главу оборонного ведомства РФ Сергея Шойгу доложить о ситуации с атаками ВСУ на приграничные регионы РФ.