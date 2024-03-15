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Путин сообщил об отражении системами ПВО до 95% атак противника

До 95% ракет и снарядов противника уничтожаются системами ПВО.
Глеб Владовский 2024-03-15 17:51:01
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Президент России Владимир Путин на Совбезе заявил, что до 95% ракет и снарядов противника, выпущенных по избирательным участкам, отражаются системами ПВО.

Глава государства подчеркнул, что удары, которые ВСУ наносят по населенным пунктам РФ с целью сорвать выборы, не останутся безнаказанными.

«Безнаказанными эти удары противника не остаются и не останутся», - сказал он.

Кроме того, Путин попросил на Совбезе главу оборонного ведомства РФ Сергея Шойгу доложить о ситуации с атаками ВСУ на приграничные регионы РФ.

#в стране и мире #ВСУ #Владимир Путин #выборы-2024 #атаки всу
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