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Жертвами удара ЦАХАЛ по дому в центральной части Газы стали не менее 36 человек

Военные Израиля нанесли удар по жилому дому неподалеку от лагеря беженцев Нусейрат.
Никита Черненко 2024-03-16 06:30:01
© Фото: Omar Ashtawy Keystone Press Agency Globallookpress

Не менее 36 палестинцев стали жертвами удара Армии обороны Израиля по жилому дому в центральной части Газы. Об этом сообщил катарский телеканал Al Jazzera со ссылкой на информацию министерства здравоохранения сектора Газа.

В сообщении говорится, что ЦАХАЛ нанесли удар по жилому дому поблизости от лагеря беженцев Нусейрат. В министерстве здравоохранения анклава сообщили, что среди погибших были дети.

Ранее телеканал Al-Aqsa сообщал об ударе израильской армии по ожидавшим гуманитарную помощь палестинцам на юге города Газа. В результате обстрела погибли более тридцати палестинцев.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил о большой обеспокоенности людей по всему миру из-за ситуации в секторе Газа. Он подчеркнул, что происходящее в анклаве в результате обострения палестино-израильского конфликта можно назвать резней.

#в стране и мире #сектор Газа #ЦАХАЛ #Обстрел #мирные жители #погибшие #палестино-израильский конфликт
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