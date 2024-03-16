Жертвами удара ЦАХАЛ по дому в центральной части Газы стали не менее 36 человек

Не менее 36 палестинцев стали жертвами удара Армии обороны Израиля по жилому дому в центральной части Газы. Об этом сообщил катарский телеканал Al Jazzera со ссылкой на информацию министерства здравоохранения сектора Газа.

В сообщении говорится, что ЦАХАЛ нанесли удар по жилому дому поблизости от лагеря беженцев Нусейрат. В министерстве здравоохранения анклава сообщили, что среди погибших были дети.

Ранее телеканал Al-Aqsa сообщал об ударе израильской армии по ожидавшим гуманитарную помощь палестинцам на юге города Газа. В результате обстрела погибли более тридцати палестинцев.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил о большой обеспокоенности людей по всему миру из-за ситуации в секторе Газа. Он подчеркнул, что происходящее в анклаве в результате обострения палестино-израильского конфликта можно назвать резней.