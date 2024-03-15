Более 30 палестинцев погибли при обстреле Израиля на юге города Газа

Более 30-ти палестинцев погибли на юге города Газа при обстреле израильской армии. Об этом сообщает телеканал Al-Aqsa.

«Более тридцати палестинцев были убиты в результате израильского обстрела на кольцевой развязке эль-Кувейт на юге города Газа», - цитирует РИА Новости сообщение.

Отмечается, что израильская армия открыла огонь из вертолета по палестинцам, ожидавшим помощи с юга сектора Газа.

Ранее катарский телеканал Al Jazeera, ссылаясь на палестинское агентство WAFA, сообщил о шести погибших и 83 раненых при ударах израильской армии. Отмечалось, что люди ожидали раздачу гуманитарной помощи в городе Газа. Пострадавшие были госпитализированы в медицинский центр Аш-Шифа.