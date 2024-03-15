Боррель назвал резней ситуацию в секторе Газа

Происходящее в секторе Газа в результате обострения палестино-израильского конфликта является резней. Об этом заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель в интервью телекомпании PBS.

Как передает ТАСС, глава дипломатии Европейского союза заявил, что видит изменения в настроении и общественном мнении в Соединенных Штатах по отношению к происходящему в секторе Газа.

«Все больше и больше людей испытывают беспокойство по поводу того, что я определенно могу назвать резней, потому что 30 тысяч мирных жителей были убиты», - подчеркнул Боррель.

Он добавил, что весь мир обеспокоен тем, что происходит в секторе Газа. По словам Борреля, Евросоюз видит своим приоритетом поиск путей урегулирования этого конфликта на основе сосуществования двух государств.

Ранее глава европейской дипломатии заявил, что Европа не способна заменить Соединенные Штаты в оказании военной помощи Украине. Жозеп Боррель добавил, что никто не сможет соперничать с армией и военным потенциалом США.