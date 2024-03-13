Путин предположил, что Франция могла обидеться на Россию из-за Африки

Президент России Владимир Путин допустил наличие обиды у президента Франциию Эмманюэля Макрона за то, что Франция оказалась выдавлена с Африканского континента и на ее место пришла Россия. Об этом глава государства заявил в интервью Дмитрию Киселеву для телеканала «Россия 1».

На вопрос о том, могут ли быть связаны антироссийские заявления Парижа с тем, что Россия «наступила на хвост» Франции в Африке, глава государства предположил, что французских политиков могла сохраниться обида по этому поводу. Он также подчеркнул, что Россия не лезла в Африку с намерением выдавить оттуда Францию, а лидеры стран континента самостоятельно выразили желание работать с Москвой.

«Да, я думаю, что обида какая-то есть. Но когда мы с Макроном поддерживали контакты прямые, достаточно откровенно говорили на эту тему», - сказал Путин.

Президент Франции Эмманюэль Макрон ранее заявил о возможности отправления войск НАТО на Украину. По словам французского политика, в вопросе поддержки киевского режима нет никаких ограничений и красных линий и призвал Европу «перестать быть трусами».