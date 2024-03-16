Правящая партия ФРГ одобрила передачу Украине ракет Taurus

Большинство представителей правящей партии ФРГ проголосовали за отправку на Украину крылатых ракет Taurus, пишет издание Bild.

«Одобрение было значительным во всех политических группах фракции: 451 голос - «за», 46 голосов - «против». И 49 человек воздержались от голосования», - говорится в публикации.

Ранее немецкий политик Сара Вагенкнехт заявила, что использование дальнобойных ракет для ударов по РФ будет равносильно объявлению войны.

В свою очередь канцлер ФРГ Олаф Шольц неоднократно выступал против передачи Taurus Киеву из-за опасений, что они могут быть использованы для нанесения ударов вглубь территории России.