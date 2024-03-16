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Правящая партия ФРГ одобрила передачу Украине ракет Taurus

Большинство парламентариев проголосовали в Европарламенте за эту инициативу.
Глеб Владовский 2024-03-16 19:08:01
© Фото: Marco Rauch, Globallookpress

Большинство представителей правящей партии ФРГ проголосовали за отправку на Украину крылатых ракет Taurus, пишет издание Bild.

«Одобрение было значительным во всех политических группах фракции: 451 голос - «за», 46 голосов - «против». И 49 человек воздержались от голосования», - говорится в публикации.

Ранее немецкий политик Сара Вагенкнехт заявила, что использование дальнобойных ракет для ударов по РФ будет равносильно объявлению войны.

В свою очередь канцлер ФРГ Олаф Шольц неоднократно выступал против передачи Taurus Киеву из-за опасений, что они могут быть использованы для нанесения ударов вглубь территории России.

#в стране и мире #ФРГ #Поставки вооружений #Ракеты Taurus
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