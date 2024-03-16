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В ФРГ заявили, что применение ракет Taurus по РФ станет объявлением войны

По мнению политика Вагенкнехт, конфликт на Украине связан с ее вероятным вступлением в НАТО.
Глеб Владовский 2024-03-16 17:19:01
© Фото: IMAGO, Chris Emil Janssen, Globallookpress

Использование немецких крылатых ракет для атак по территории РФ равносильно «объявлению войны», заявила политик Сара Вагенкнехт.

«Есть граница, и, наверное, ракеты Taurus - это граница, переступив которую, становишься участником конфликта», - подчеркнула она в интервью изданию Rheinische Post.

Вагенкнехт также отметила, что украинский конфликт существует в связи с вероятным вступлением Киева в НАТО. Кроме того, по её мнению Москве Необходимо предложить прекращение поставок Западом вооружений Киеву в обмен на немедленное прекращение огня и мирные переговоры.

Напомним, что канцлер ФРГ Олаф Шольц неоднократно выступал против поставок дальнобойных ракет Taurus на Украину.

#в стране и мире #Германия #ФРГ #Ракеты Taurus #Сара Вагенкнехт
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