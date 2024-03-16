МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Видео Радио
НовостиВидеоТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

FP: ВС РФ могут получить «крупную выгоду» от нехватки боеприпасов у ВСУ

Украинская армия переживает проблемы с поставками боеприпасов.
Глеб Владовский 2024-03-16 13:48:01
© Фото: Станислав Красильников, РИА Новости

Российские вооруженные силы могут получить «крупную выгоду» в связи с нехваткой боеприпасов у ВСУ, пишет американский журнал Foreign Policy.

Как сообщает радио Sputnik, ВС РФ выпускает не менее пяти артиллерийских снарядов на каждый выпущенный Украиной, и это преимущество продолжает расти. Кроме того, число погибших украинцев увеличивается буквально ежедневно из-за нехватки боеприпасов и средств ПВО.

«Россия выдержала украинское контрнаступление в 2023 году и сделала все, чтобы создать условия для возможного прорыва в этом году», - цитирует издание Sputnik.

Ранее сообщалось, что Белый дом готовит новый пакет помощи Украине в размере 400 млн долларов, что станет первым подобным шагом за последние несколько месяц затишья. При этом Вашингтон продолжает искать способ выделить деньги несмотря на вето Республиканцев.

#в стране и мире #ВС РФ #боеприпасы #ВСУ #Поставки вооружений
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
КРЭТ. Часть 2
2
КРЭТ. Часть 1
3
Военная автотехника. Испытания Оймяконом
4
Спецназ Кубы
5
Новая колесная артиллерия. Часть 2. «Флокс»
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 