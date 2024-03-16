Российские вооруженные силы могут получить «крупную выгоду» в связи с нехваткой боеприпасов у ВСУ, пишет американский журнал Foreign Policy.

Как сообщает радио Sputnik, ВС РФ выпускает не менее пяти артиллерийских снарядов на каждый выпущенный Украиной, и это преимущество продолжает расти. Кроме того, число погибших украинцев увеличивается буквально ежедневно из-за нехватки боеприпасов и средств ПВО.

«Россия выдержала украинское контрнаступление в 2023 году и сделала все, чтобы создать условия для возможного прорыва в этом году», - цитирует издание Sputnik.

Ранее сообщалось, что Белый дом готовит новый пакет помощи Украине в размере 400 млн долларов, что станет первым подобным шагом за последние несколько месяц затишья. При этом Вашингтон продолжает искать способ выделить деньги несмотря на вето Республиканцев.