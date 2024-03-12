Вашингтон передаст помощь Украине в размере 400 млн долларов

США готовят новый пакет военной помощи Украине, который может составить до 400 миллионов долларов, передает агентство Reuters.

Как сообщает телеканал 360, это первый подобный шаг за последние несколько месяцев, поскольку выделение дополнительных средств Киеву по-прежнему блокируется лидерами республиканцев в Конгрессе.

Ранее официальный представитель Совета национальной безопасности Белого дома Эдриенн Уотсон заявила о том, что Вашингтон не будет отправлять своих военнослужащих на Украину. В качестве аргумента она привела слова Джо Байдена что Киев получит все необходимое вооружение после того, как Конгресс одобрит дополнительное финансирование.