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ВС РФ пресекли попытки проникновения диверсантов в Белгородскую область

В ходе отражения атаки уничтожено до 30 боевиков киевского режима.
2024-03-16 13:14:01
© Фото: Минобороны РФ © Видео: Минобороны РФ

Российские Вооруженные силы пресекли очередную попытку украинских диверсионно-разведывательных групп проникнуть на территорию Белгородской области. Об этом сообщается Министерство обороны России.

Боевики пытались войти на территорию РФ со стороны населенного пункта Поповка Сумской области, а также в направлении населенных пунктов Сподарюшино и Козинка Белгородской области. В ходе отражения атак уничтожено до 30 боевиков, три танка, две боевые бронированные машины, боевые машины РСЗО Vampire и «Град».

Ранее, 14 марта, Вооруженные силы России и пограничные органы Федеральной службы безопасности сорвали попытку прорыва украинских боевиков на территорию Белгородской области в районе приграничного населенного пункта Козинка. Общие потери противника превысили 50 военнослужащих.

Материал подготовили Алексей Курильченко и Николай Баранов.

#армия #Минобороны РФ #ВС РФ #белгородская область #Диверсанты
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