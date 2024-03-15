Общие потери противника при попытке прорыва в районе села Козинка в Белгородской области превысили 50 человек, сообщает Минобороны России.

Накануне в районе 16.30 по столичному времени противник на двух вертолетах Ми-8 высадил десант примерно в километре от границы РФ. Высадившись, боевики выдвинулись в направлении Козинки, зашли в несколько домов на окраине села, однако при попытке продвижения вглубь их обнаружили и остановили российские военные и пограничники.

По противнику ударили артиллерией и авиацией, применив управляемые авиабомбы. Чтобы не допустить подхода резервов, местность дистанционно заминировали.

Противник с потерями отступил. Диверсанты попытались закрепиться в одном из домов на улице Республиканской, но их блокировали российские военные. Отступившие на украинскую территорию боевики вышли на минное поле, где были уничтожены.

Расчеты РСЗО «Торнадо» накрыли огнем противника, выдвигавшегося для эвакуации раненых и убитых. Безвозвратные и санитарные потери украинской стороны превысили 50 человек. Российская сторона полностью восстановила контроль над населенным пунктом и зачистила район блокирования диверсантов.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.