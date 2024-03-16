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«Всю неделю нервотрепка»: белгородцы рассказали об обстрелах города

Многие из жителей лишились машин, у других повреждены стекла в домах.
Алексей Курильченко 2024-03-16 11:17:01
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Украинские боевики на протяжении недели терроризируют жителей Белгорода, обстреливая город. Многие из жителей лишились машин, у других повреждены стекла в домах. Об этом в беседе со «Звездой» рассказали белгородцы.

«Взрыв такой силы был, что мама не горюй... На стоянке глянул - машины горят. В нашей машине стекла повылетали. Рядом две машины - одна полностью сгорела. Всю неделю нервотрепка - стекла трясутся, балконы трясутся, все трясется», - рассказал Николай.

Другой белгородец, Валерий, рассказал, что взрывы были такой силы, что, казалось, здание поликлиники рассыплется. Удары ощущались даже в подвале, где укрывались местные жители.

Как сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, в результате обстрела 16 марта погибли два местных жителя. По данным Министерства обороны РФ, украинские боевики обстреляли городи из РСЗО Vampire. Восемь снарядов были уничтожены в воздухе системами ПВО.

#белгород #Обстрел #наш эксклюзив #местные жители
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