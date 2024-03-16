Утром 16 марта украинские боевики совершили новую попытку обстрела территории Белгородской области. Для этого они применили реактивную систему залпового огня чешского производства Vampire. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

Согласно сообщению ведомства, российские средства противовоздушной обороны сбили в небе над регионом восемь снарядов противника. Отражение атаки произошло в 8 утра по московскому времени.

В дни начала президентских выборов России киевский режим начал наносить удары по территории России. Как заявил президент РФ Владимир Путин, 95% вражеских снарядов уничтожаются средствами противовоздушной обороны. Президент подчеркнул, что эти атаки являются преступными с военной и гуманитарной точек зрения, а их целью является попытка помешать проведению выборов президента России.

Материал подготовили Алексей Курильченко и Николай Баранов