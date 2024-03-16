Гладков сообщил о гибели двух человек при обстреле Белгорода

В результате обстрела украинскими боевиками Белгорода утром 16 марта погибли два местных жителя - мужчина и женщина. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Белгородец в момент гибели был за рулем грузовика. После попадания снаряда машина врезалась в автобус - находившиеся там люди не пострадали. Жительница погибла, когда вышла кормить собак в гаражном кооперативе - также при обстреле пострадал ее сын. Сообщается также о еще двух пострадавших жителях.

Гладков сообщил, что на данный момент проводит обход места прилетов вместе с начальником Главного регионального управления МЧС Сергеем Потаповым и мэром Белгорода Валентином Демидовым.

По данным Министерства обороны РФ, украинские боевики обстреляли городи из РСЗО Vampire. Восемь снарядов были уничтожены в воздухе системами ПВО.