МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Видео Радио
НовостиВидеоТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Почти 40% избирателей проголосовали на выборах президента России

В первый день голосования явка составила 36%.
Максим Низкодубов Мария Герман Никита Черненко 2024-03-16 10:57:01
© Фото: Maksim Konstantinov, Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

Явка избирателей на выборах президента России к утру второго дня голосования составила 38,35%. Об этом сообщил заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Николай Булаев.

Выборы президента в России впервые проходят в течение трех дней: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных кандидата: Леонид Слуцкий (ЛДПР), Николай Харитонов (КПРФ), Владислав Даванков («Новые люди») и Владимир Путин (самовыдвиженец).  

Согласно данным ЦИК, в первый день на выборах президента проголосовали 36,09% россиян. Наибольшая явка избирателей наблюдается в новых регионах России и на Дальнем Востоке.

Ранее уполномоченная по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что в голосовании приняли участие также 200 граждан РФ, проживающих в Эстонии. В то же время омбудсмен указала, что эстонские пограничники предпринимают попытки помешать российским гражданам попасть на территорию РФ, чтобы те не смогли проголосовать на выборах.

О том, как голосуют на Дальнем Востоке, где раньше всего начались выборы, смотрите в материале телеканала «Звезда».

#в стране и мире #голосование #ЦИК #явка #выборы-2024
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
КРЭТ. Часть 2
2
КРЭТ. Часть 1
3
Военная автотехника. Испытания Оймяконом
4
Спецназ Кубы
5
Новая колесная артиллерия. Часть 2. «Флокс»
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 