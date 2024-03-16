Почти 40% избирателей проголосовали на выборах президента России

Явка избирателей на выборах президента России к утру второго дня голосования составила 38,35%. Об этом сообщил заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Николай Булаев.

Выборы президента в России впервые проходят в течение трех дней: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных кандидата: Леонид Слуцкий (ЛДПР), Николай Харитонов (КПРФ), Владислав Даванков («Новые люди») и Владимир Путин (самовыдвиженец).

Согласно данным ЦИК, в первый день на выборах президента проголосовали 36,09% россиян. Наибольшая явка избирателей наблюдается в новых регионах России и на Дальнем Востоке.

Ранее уполномоченная по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что в голосовании приняли участие также 200 граждан РФ, проживающих в Эстонии. В то же время омбудсмен указала, что эстонские пограничники предпринимают попытки помешать российским гражданам попасть на территорию РФ, чтобы те не смогли проголосовать на выборах.

О том, как голосуют на Дальнем Востоке, где раньше всего начались выборы, смотрите в материале телеканала «Звезда».