Находящиеся в Эстонии граждане России столкнулись с сопротивлением со стороны местных пограничников. Они попытались воспрепятствовать тому, чтобы те смогли попасть на российскую территорию и проголосовать на выборах Президента РФ.

Как пишет «Лайф» со ссылкой на уполномоченного по правам человека в РФ Татьяну Москалькову, проголосовать 15 марта попытались более двух сотен проживающих в Эстонии россиян.

«Более 200 граждан РФ, проживающих в Эстонии, проголосовали сегодня на выборах Президента России на избирательном пункте, расположенном неподалеку от границы. Вместе с тем крайнюю обеспокоенность вызывают попытки эстонских пограничников помешать нашим гражданам попасть в Россию, чтобы проголосовать», - указала омбудсмен.

Она предупредила, что в связи с этим «недопустимым поведением» намерена обратиться к верховному комиссару ООН по правам человека, к председателю Комитета ООН по правам человека, директору БДИПЧ ОБСЕ, генеральному секретарю Совета Европы, а также комиссару Совета Европы по правам человека.

О подобной ситуации сообщал посол России в США Анатолий Антонов, сказав, что «пропагандисты и перебежчики» пытаются сорвать в США выборы Президента РФ.

Он добавил, что те «не чураются ничем в попытке выказать лояльность местным властям». В частности, они открыто поддерживают «режим Зеленского», якобы борясь за демократическое будущее России. Посол Антонов добавил, что многие из них «на крючке» ФБР или других спецслужб США.