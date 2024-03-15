ЦИК сообщил о явке 36% россиян на выборах президента РФ

Центральная избирательная комиссия РФ опубликовала данные о явке на выборах российского президента. По актуальной на 22:00 информации, более трети россиян уже проголосовали.

«Ход голосования - 36,09%», - передает ТАСС данные ЦИК.

Ранее сообщалось, что к 17:31 в пятницу 15 марта явка на выборы составила более 25%. При этом свыше трех миллионов граждан голосовали онлайн.

Жители новых регионов России также приняли участие в выборах. В ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях впервые открылись избирательные участки. Маломобильным гражданам добраться до них помогали волонтеры.