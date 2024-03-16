В семи областях Украины объявили воздушную тревогу. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
По данным карты, воздушная тревога прозвучала в регионах почти одновременно около 00:20 по московскому времени. Сирена была слышна в Черниговской, Сумской, Полтавской, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской и Харьковской областях.
Прошлой ночью в двух областях Украины прогремели взрывы. Находящиеся под контролем Киева Хмельницкой и Винницкой областях звучала сирена воздушной тревоги.
До этого, 14 марта, звуки сирены были слышны на всей территории Украины. По данным онлайн-карты украинского Министерства цифровой трансформации, предупреждение прозвучало почти одновременно в 12:31 по местному времени.
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