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В семи областях Украины объявили воздушную тревогу

Отмечается, что сигнал воздушной тревоги зазвучал почти одновременно в 00:20 по московскому времени.
Игнат Далакян 2024-03-16 01:01:01
© Фото: Hennadii Minchenko Keystone Press Agency Globallookpress

В семи областях Украины объявили воздушную тревогу. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.

По данным карты, воздушная тревога прозвучала в регионах почти одновременно около 00:20 по московскому времени. Сирена была слышна в Черниговской, Сумской, Полтавской, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской и Харьковской областях.

Прошлой ночью в двух областях Украины прогремели взрывы. Находящиеся под контролем Киева Хмельницкой и Винницкой областях звучала сирена воздушной тревоги.

До этого, 14 марта, звуки сирены были слышны на всей территории Украины. По данным онлайн-карты украинского Министерства цифровой трансформации, предупреждение прозвучало почти одновременно в 12:31 по местному времени.

#в стране и мире #Украина #сирена #воздушная тревога
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