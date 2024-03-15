В Винницкой и Хмельницкой областях Украины прогремели взрывы

Взрывы прогремели на территории Хмельницкой и Винницкой областей Украины. Эти области находятся под контролем киевского режима.

Как передает RT, о взрывах информируют украинские мониторинговые Telegram-каналы. Отмечается, что в обеих областях звучат сигналы воздушной тревоги.

Ранее днем, 14 марта, на всей территории Украины были слышны сирены, предупреждающие о воздушной тревоге. По данным онлайн-карты украинского Министерства цифровой трансформации, предупреждение прозвучало в 12:31 по местному времени. Отмечалось, что в Харьковской и Сумской областях были слышны взрывы. Позднее воздушная тревога была объявлена вечером в районе восьми вечера по московскому времени в семи украинских областях.