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В Винницкой и Хмельницкой областях Украины прогремели взрывы

В обеих областях, которые находятся под контролем Украины, звучит сигнал воздушной тревоги.
Игнат Далакян 2024-03-15 00:06:01
© Фото: Sergey Kovalev Russian Look Globallookpress

Взрывы прогремели на территории Хмельницкой и Винницкой областей Украины. Эти области находятся под контролем киевского режима.

Как передает RT, о взрывах информируют украинские мониторинговые Telegram-каналы. Отмечается, что в обеих областях звучат сигналы воздушной тревоги.

Ранее днем, 14 марта, на всей территории Украины были слышны сирены, предупреждающие о воздушной тревоге. По данным онлайн-карты украинского Министерства цифровой трансформации, предупреждение прозвучало в 12:31 по местному времени. Отмечалось, что в Харьковской и Сумской областях были слышны взрывы. Позднее воздушная тревога была объявлена вечером в районе восьми вечера по московскому времени в семи украинских областях.

#в стране и мире #Украина #воздушная тревога
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