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На всей территории Украины объявлен сигнал воздушной тревоги

Сообщается о взрывах в Сумской и Харьковской областях Украины.
Никита Черненко 2024-03-14 13:47:01
© Фото: Evgen Kotenko, Keystone Press Agency, Globallookpress

Сирена воздушной тревоги объявлена во всех областях Украины. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты украинского Министерства цифровой трансформации.

Первые сигналы тревоги прозвучали в 12.31 по местному времени - тогда сирены заработали в Харьковской и Сумской областях, сообщается, что в этих областях слышны взрывы. Спустя час власти объявили воздушную тревогу на территории всей Украины.

Ночью 12 марта украинское издание «Страна.ua» сообщало о взрыве, прогремевшем в Киеве во время воздушной тревоги. Тогда тревога была также объявлена в ряде регионов Украины.

#Украина #оповещение населения #воздушная тревога #воздушные сирены
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