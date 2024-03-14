На всей территории Украины объявлен сигнал воздушной тревоги

Сирена воздушной тревоги объявлена во всех областях Украины. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты украинского Министерства цифровой трансформации.

Первые сигналы тревоги прозвучали в 12.31 по местному времени - тогда сирены заработали в Харьковской и Сумской областях, сообщается, что в этих областях слышны взрывы. Спустя час власти объявили воздушную тревогу на территории всей Украины.

Ночью 12 марта украинское издание «Страна.ua» сообщало о взрыве, прогремевшем в Киеве во время воздушной тревоги. Тогда тревога была также объявлена в ряде регионов Украины.