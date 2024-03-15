В Волновахском районе Донецкой Республики ФСБ нашла тайник ВСУ с ПТРК Javelin

В Волновахском районе Донецкой Народной Республики сотрудники регионального управления ФСБ России выявили схрон с иностранным вооружением.

В одной из разрушенных построек удалось обнаружить FGM-148 Javelin - переносной противотанковый ракетный комплекс производства США.

Ведомство начало дополнительную проверку по установлению лиц, имеющих отношение к незаконному обороту оружия и участию в диверсионно-террористической деятельности в интересах спецслужб Украины.

В декабре прошлого года УФСБ по ДНР и органы военной контрразведки ВВО обнаружили в населенном пункте Владимировка Волновахского района ДНР тайник ВСУ с боеприпасами для диверсионно-разведывательных групп.

В результате сотрудники изъяли два выстрела ПГ-7ВЛ, один выстрел ПГ-9, девять противопехотных гранат, поддельные польские и украинские документы и более 1 000 патронов калибра 5,45 мм.

В середине февраля 2024 года в Мариуполе ФСБ нашла схрон с оружием и секретной документацией СБУ. Изъят гранатомет РПГ-7, пулемет ПКМ, автомат АК-74 и тайник с секретными документами украинской службы безопасности.