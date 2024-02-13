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ФСБ обнаружила схрон с оружием и секретной документацией СБУ в Мариуполе

Спецслужбы изъяли из тайника гранатомет РПГ-7, пулемет ПКМ, автомат АК-74 и тайник с секретными документами СБУ.
Игнат Далакян 2024-02-13 07:30:01
© Фото: ФСБ © Видео: ФСБ

Российские спецслужбы обнаружили тайник с огнестрельным оружием и секретной документацией Службы безопасности Украины в Мариуполе. Об этом сообщило УФСБ России по ДНР по городу.

«УФСБ России по ДНР в г. Мариуполе обнаружен заминированный схрон с огнестрельным оружием и секретной документацией СБУ», - говорится в сообщении.

По данным ФСБ, специалисты обнаружили и изъяли гранатомет РПГ-7, пулемет ПКМ, автомат АК-74, а также тайник с секретными документами СБУ.

В управлении отметили, что в настоящее время изъятую документацию направили на исследование. Отмечается, что сейчас проводятся дополнительные проверочные мероприятия.

#в стране и мире #ФСБ #тайник #Схрон #мариуполь #секретная документация СБУ
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