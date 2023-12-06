Под Волновахой нашли украинский схрон с боеприпасами для диверсантов

Совместную операцию провели органы военной контрразведки ВВО и УФСБ России по Донецкой Народной Республике.

© Видео: ФСБ России © Фото: ФСБ России

Органы военной контрразведки ВВО и УФСБ России по Донецкой Народной Республике провели совместные мероприятия, в результате которых в населенном пункте Владимировка, который располагается в Волновахском районе ДНР, был выявлен украинский тайник. Об этом сообщает ФСБ.

В сообщении говорится, что тайник был подготовлен для диверсионно-разведывательных групп неприятеля.

В числе обнаруженного и изъятого - два выстрела ПГ-7ВЛ, один выстрел ПГ-9, девять противопехотных гранат, поддельные польские и украинские документы, а также более 1 000 5,45-мм патронов.

Сообщается, что изъятые боеприпасы были переданы для применения подразделениями Минобороны России.

Ранее сообщалось, что ФСБ задержала крымчанина за шпионаж в пользу украинских боевиков.