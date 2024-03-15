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Жители новых регионов России показали как проходят выборы президента РФ

Избирательные участки впервые открылись в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.
Игорь Лапик Глеб Владовский 2024-03-15 21:37:01
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Видео: ТРК «Звезда»

Новые регионы впервые участвуют в выборах президента РФ. В одной только ДНР почти два миллиона избирателей.  ЦИК принял постановление о выборах на территориях с военным положением. Оно даёт право избиркомам новых регионов самим определять документы которые дают человеку право голосовать. Украинский паспорт есть в этом перечне. Главное чтобы в нем стояла прописка.   

По традиции прямо с утра первыми пришли голосовать узнаваемые персоны и главы регионов. В Донецке - это Артём Жога и Денис Пушилин. В Луганске - Леонид Пасечник. В Запорожской и Херсонской областях - Евгений Балицкий и Владимир Сальдо соответственно.

«Сегодня вот такой день, который начался с хорошего знака. Мне позвонили из Каховки, из Новой Каховки. Наши представители и работники говорят, что хоть участки открываются в 8 часов, но люди уже с 7 часов. Пришли и ждут, чтобы проголосовать», - рассказал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

Волонтёры помогают добраться на выборы маломобильным гражданам. Забирают из дома. Привозят и отвозят на машинах. Среди таких одна из старейших избирательниц новых регионов Анна Филипповна Чубич из Мариуполя. Она родилась в 1928 году!

«Надеемся на лучшее будем беречь страну чтоб был мир и без войны обошлось», - сказала пенсионерка.

За выборами в новых российских регионах следят иностранные наблюдатели из США, стран Европы и Латинской Америки. Повышенное внимание проявляют западные СМИ.

«Выборы очень честные. (На Западе - прим. ред.) говорят, что в России нет демократии, но я вижу что всё демократично», - поделилась наблюдениями журналистка из Франции Кристель Неан.

Первые в истории новых регионов выборы Президента России проходят ярко. Повсюду проводятся праздничные акции и флешмобы, бесплатно показывают кино. В некоторых городах на время выборов отменили плату за проезд на общественном транспорте. В небо запускают голубей - символ мира, который рано или поздно придет на эту землю. 

#в стране и мире #ДНР #ЛНР #запорожская область #выборы-2024
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