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Явка избирателей на выборах президента РФ превысила 25%

Свыше трех миллионов россиян отдали свой голос.
Глеб Владовский 2024-03-15 19:36:01
© Фото: Владимир Вяткин РИА Новости

Явка избирателей на президентских выборах в России к 17:31 первого дня голосования составила 25,6%, передает РБК со ссылкой на ЦИК.

Сообщается, что в пятницу, 15 марта, свыше трех миллионов граждан РФ приняли участие в онлайн-голосовании на федеральной платформе.

По данным ЦИК, в 2018 году во время голосования, которое проходило одним днем, явка к 10:00 по Мск составляла примерно 16%, к полудню цифра возросла до 34,72%, а к 17:00 показатель составлял 51,9. Общая явка превысила 67%.

Напомним, что избирательные участки будут работать по всей стране до 20:00 по местному времени. Само голосование завершится в воскресенье 17 марта.

Ранее сообщалось, что в ВС РФ завершились досрочные голосования, которые проходили с 25 февраля по 14 марта. Избирательные комиссии позволили военнослужащим, находящимся в зоне СВО, Сирии, Нагорном Карабахе и других регионах реализовать свое избирательное право

#в стране и мире #голосование #ЦИК #выборы-2024
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