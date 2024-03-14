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Бундестаг снова проголосовал против резолюции о поставке Киеву ракет Taurus

Власти Германии не поддержали резолюцию, требующую поставок Taurus на Украину.
Анастасия Бобылева 2024-03-14 14:37:01
© Фото: IMAGO, Michael Bihlmayer, Globallookpress

Бундестаг проголосовал против новой резолюции с требованием поставить Украине крылатые ракеты Taurus. Об этом сообщил Spiegel.

«Большинство парламента проголосовало против соответствующего предложения», - пишет издание.

По данным журнала, 495 человек проголосовали против этого предложения, а поддержали его 190 человек. Еще 5 парламентариев воздержались.

Ранее немецкий канцлер Олаф Шольц сообщил, что не намерен передавать Киеву вооружение дальнего радиуса действия. Он отметил, что это та черта, которую он не хочет переступать.

До этого Шольц неоднократно высказывался против поставок Taurus на Украину. После слов президента Франции Эммануэля Макрона о возможной отправке войск НАТО в помощь Киеву канцлер ФРГ заявил, что Берлин не будет отправлять на Украину своих солдат.

#Украина #Германия #ФРГ #Бундестаг #Taurus
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