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Путин попросил Шойгу доложить о ситуации с атаками ВСУ на приграничные регионы

Всем пострадавшим от акций противника будет оказана помощь и поддержка, пообещал глава российского государства.
2024-03-15 17:56:01
© Фото: ТРК «Звезда»

Президент РФ Владимир Путин попросил министра обороны РФ Сергея Шойгу доложить о ситуации с атаками ВСУ на приграничные регионы РФ.

«Просил бы министра обороны доложить о ситуации, которая складывается на данный момент времени», - сказал глава государства на совещании с постоянными членами Совбеза РФ.

Путин обвинил Киев в попытке осуществить вооруженных акций во время выборов президента РФ, указав на то, что украинская сторона наносит удары по мирным населенным пунктам на российской территории.

 

 

 

 

 

 

 

#армия #Сергей Шойгу #ВСУ #Владимир Путин
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