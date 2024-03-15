Путин попросил Шойгу доложить о ситуации с атаками ВСУ на приграничные регионы

Президент РФ Владимир Путин попросил министра обороны РФ Сергея Шойгу доложить о ситуации с атаками ВСУ на приграничные регионы РФ.

«Просил бы министра обороны доложить о ситуации, которая складывается на данный момент времени», - сказал глава государства на совещании с постоянными членами Совбеза РФ.

Путин обвинил Киев в попытке осуществить вооруженных акций во время выборов президента РФ, указав на то, что украинская сторона наносит удары по мирным населенным пунктам на российской территории.