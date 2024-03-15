Владимир Путин назвал преступными попытки ВСУ сорвать выборы в регионах РФ

Российский лидер Владимир Путин прокомментировал атаки боевиков в Белгородской и Курской областях. Он отметил, что такими провокациями киевский режим пытается сорвать голосование и запугать россиян.

«С целью сорвать процесс голосования и запугать людей - хотя бы в приграничных с Украиной областях - киевский неонацистский режим задумал и пытается осуществить ряд преступных демонстративных вооруженных акций», - заявил он.

Путин подчеркнул, что эти попытки безуспешны и большая часть вражеских снарядов уничтожается российскими силами ПВО. Тем не менее некоторые мирные жители пострадали в результате атак.

Так, в селе Брилевка Херсонской области при ударе ВСУ пострадали два человека. В городе Каховка пострадавших нет, однако здание, где проводилось голосование, получило повреждения.