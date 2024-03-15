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Владимир Путин назвал преступными попытки ВСУ сорвать выборы в регионах РФ

Российский президент отметил, что противник пытается запугать людей и для этого устраивает «демонстративные вооруженные акции».
Анастасия Бобылева 2024-03-15 18:09:01
© Фото: vvgladkov, telegram

Российский лидер Владимир Путин прокомментировал атаки боевиков в Белгородской и Курской областях. Он отметил, что такими провокациями киевский режим пытается сорвать голосование и запугать россиян.

«С целью сорвать процесс голосования и запугать людей - хотя бы в приграничных с Украиной областях - киевский неонацистский режим задумал и пытается осуществить ряд преступных демонстративных вооруженных акций», - заявил он.

Путин подчеркнул, что эти попытки безуспешны и большая часть вражеских снарядов уничтожается российскими силами ПВО. Тем не менее некоторые мирные жители пострадали в результате атак.

Так, в селе Брилевка Херсонской области при ударе ВСУ пострадали два человека. В городе Каховка пострадавших нет, однако здание, где проводилось голосование, получило повреждения.

#в стране и мире #Выборы #ВСУ #Владимир Путин #провокации
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